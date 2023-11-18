إنجازات 10 سنوات.. العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر مدن الجيل الرابع

إحدى أهم الركائز التي أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا بها، هو السكن الكريم وتحسين جودة حياة المواطن المصري، وهذا كان واضحا من التمدد العمراني العظيم الذي شهدته مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ليشمل كل ربوع الوطن، لتحقيق الاتساق العمراني المستدام، وتحسين جودة العمران، من خلال بناء المدن الجديدة التي تحقق استغلالا أمثل للأراضي غير المستغلة، لتسهم في التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار وتحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن أبرز المدن الجديدة تأتي العاصمة الإدارية الجديدة في المقدمة، وهذا وفقا لكتبا «حكاية وطن» الصادر عن المركز القومي للفكر والدراسات.

العاصمة الإدارية الجديدة

- تقع على مساحة 700 كيلو متر مربع ما يعادل 170 ألف فدان.

- تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة وتنفذ على ثلاث مراحل وجرى الانتهاء بالفعل من تنفذيذ عدد من مشروعات مرحلتها الأولى.

- تشمل مقارا للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية وحيا دبلوماسيا وحيا ماليا.

- يشمل المشروع مطار دولي على مساحة 16 كيلومترا مربعا، ومراكز تجارية بمساحة 402 كيلومتر و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية.

- من المتوقع أن تستقبل 6.5 مليون مواطن، وأن تسهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل.

- تنفيذ العاصمة الإدارية بالكامل يجري من خارج الموازنة العامة للدولة، إذ جرى التمويل عبر رفع قيمة الأرض المقام عليها المشروع وبيعها للمطورين المصريين والأجانب لإقامة مشروعاتهم العقارية والخدمية ومن العوائد يتم بناء المباني الحكومية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لجعلها مدينة عصرية ذكية تضاهي عواصم العالم.