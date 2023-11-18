«الإسكان» تتابع مشروعات مياه الصرف الصحي في محافظة الدقهلية

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخلت الخدمة، والجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومسؤولو الشركة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ.

إسماعيل يشيد بما أنجز من مشروعات

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وتقديم الدعم للجهات التنفيذية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

وعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمرحلتين الأولى والثانية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق المحافظة، والتي ساهمت في رفع وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي المتكامل من شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات المعالجة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمة 66 منطقة ريفية بالمرحلة الأولى

وأشار رئيس شركة مياه الدقهلية، إلى أنه تم العمل علي خدمة 66 منطقة ريفية بالمرحلة الأولي، بخلاف 47 منطقة ريفية جارٍ خدمتها في المرحلة الثانية من البرنامج بإجمالي استثمارات نحو 5.6 مليار جنيه مصري، كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بالشركة عرضا تفصيليا عن التجمعات القروية التي تم تنفيذها، والمخطط تنفيذها حتى نهاية البرنامج بمرحلتيه.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بما تم تنفيذه بالبرنامج حتى تاريخه بالمحافظة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء حتى نهاية تنفيذ البرنامج، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، ان برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ونموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وأشار إلى أنّ البرنامج واجهه الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بأسلوب إدارة الحلول السليمة الفعالة، وأن النجاح المحقق هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ.