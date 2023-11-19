سعر الذهب اليوم الأحد 19-11-2023 في مصر بمستهل التعاملات

أعلنت الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، سعر الذھب اليوم الأحد 19-11-2023 في مصر وعالميًا، خلال بداية التعاملات، نحو 2710 جنيهات بالنسبة لعيار21 الأوسع انتشارًا وتضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية قبل بيعها للمواطن.

سعر الذھب الیوم في مصر

ترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023، في محلات الصاغة وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3095 جنيهًا، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار21 الأوسع انتشارًا نحو 2710 جنيهات للشراء، تضاف إليه المصنعية والضريبة قبل البيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، في الوقت الحالي نحو 2323 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1807 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 21 ألفا و680 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1981 دولارا للشراء و1980.5 للبيع.