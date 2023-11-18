تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

استقر سعر الذهب اليوم في مصر 18-11-2023 على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس بعدما سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2710 جنيهات، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 1981 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 3097 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2323 جنيها، وعيار 14 بلغ 1807 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 21 ألفا و680 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، نحو 1981 دولارا للأوقية.