رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التعليم لمناقشة رسالة دكتواره بكلية التربية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم، السبت، الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق.

مناقشة رسالة دكتوراه لتصميم برنامج التفاعل:

جاءت الزيارة على هامش حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة دكتوراه، حول تصميم برنامج قائم على التفاعل بين إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتنمية مهارات برمجة قواعد البيانات، وإنتاج تطبيقات البلوك تشين لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

من جانبه أعرب الدكتور رضا حجازي عن بالغ سعادته بتواجده في جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحث رامى أحمد سامى السيد أحمد متولي فودة، حيث تضم لجنة الإشراف الدكتور أحمد محمد سالم أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، ومجدى إبراهيم إسماعيل أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم السابق بكلية التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم رضا السيد محمد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مناقشاً ورئيساً والدكتورة زينب حسن خليفة أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين مناقشاً.