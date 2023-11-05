جامعة الزقازيق تبحث آليات دعم التعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور ثناء راضي نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم العالي، لاستعراض رؤية الجامعة في مجال جودة التعليم والتأهيل للاعتماد، في ضوء أهداف الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتعزيز التعاون والشراكات القائمة بين الطرفين.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أهمية تعزيز سبل التعاون القائم مع الهيئة، مشيراً إلى سعي الجامعة من خلال مسح متطلبات سوق العمل واحتياجاته للوصول إلى أفضل البرامج الأكاديمية، حيث استطاعت الجامعة خلال الأعوام الماضية اتخاذ الخطوات الجادة، نحو التقدم والتطوير وتطبيق ثقافة الاعتماد بالجامعة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي وتماشياَ مع رؤية مصر 2030.

الحصول على الاعتماد المؤسسي لجامعة الزقازيق

وأضاف «الدرندلي»، أن الجامعة حريصة على مواصلة جهودها للحصول على الاعتماد المؤسسي للجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وفق أهم المعايير الدولية التي تعمل من خلالها الهيئة، تأكيدًا على المكانة الأكاديمية لجامعة الزقازيق كمنارة علمية مصرية رائدة.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، أن الغرض من الزيارة هو دعم الفريق الإداري ولقاء مديري وحدات ومدير مركز ضمان الجودة وفرصة للتعرف على المراجعين لانهم قلب وروح منظومة الجودة، مؤكداً على حرص الهيئة فى تقديم سبل الدعم لمختلف الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون القائم؛ لترسيخ ثقافة الجودة، ونشر الاعتماد المؤسسي والبرامجي بما يسهم فى الارتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وعقب لقاء رئيس الجامعة ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التقى رئيس الهيئة مع مديري وحدات الجودة بالكليات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وكان فى استقبالهم الدكتورة نجلاء فتحى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية ومستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعي.