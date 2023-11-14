السفيرة سها جندي: توقف عمليات الهجرة غير الشرعية منذ 2016

أجابت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على التساؤل الذي يطرحه العديد من المواطنين «كيف نحمي شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية؟»، أن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من الملفات المهمة لدى الوزارة.

وصول عدد كبير من الاستغاثات لوزارة الهجرة

وواصلت جندي حديثها، إن وزارة الهجرة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، ووصل عدد من الاستغاثات من المغتربين سواء حوادث أو غرق للمراكب أو استغلال المصريين الذين سافروا بشكل غير شرعي وهذه الاستغاثات تتحول لصراع من قبل وزارة الهجرة بالتعاون مع مختلف الجهات، من خلال لجان الأزمات، لإنقاذ أبناء مصر.

إعادة تصحيح الفكر السييء

وكان من ضمن مهام وزارة الهجرة؛ إعادة تصحيح الفكر السييء الذي جعل البعض يلجأ للهجرة غير الشرعية لبلد آخر وكأنها الحُلم، ويوجد بينهم الأطفال ما بين 12 إلى 14، حتى وإن كان السبب أهاليهم في تعرضهم لهذا المصير المشؤوم، بالإضافة إلى خلق بدائل للقرى الأكثر عرضة للهجرات غير الشرعية، وتوفير الفرض والبدائل لهذا المصير المحتوم.

وأضافت الوزيرة خلال حديثها، أن مصر نجحت في تأمين كافة حدودها، ومنذ عام 2016 لا يوجد مركب خرج للهجرة غير الشرعية، ولا أي منافذ لخروج أي شخص بشكل غير شرعي.

وكشفت الوزيرة، أن المصريين الذين يهاجرون بشكل غير شرعي يكون ذلك من خلال 14 محافظة بها 72 قرية، وبدلًا من إعطاء الدروس تمكنت وزارة الهجرة من إطلاق المبادرات التي كان من بينها مبادرة مراكب النجاة.