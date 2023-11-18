«الصحة الفلسطينية»: ننسق مع الأردن لإنشاء مستشفى عسكري في الضفة الغربية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن هناك تنسيقا بين القطاع العسكري الأردني والخدمات الطبية في الضفة الغربية لإنشاء مستشفى عسكري أردني في نابلس، مؤكدةً: «التنسيق بين القطاعين العسكريين، وسيكون بعدد 120 فرد للطاقم الطبي».

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: «أنَّنا ندعو للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وممارساته من قصف وحصار المرافق الطبية والصحية، ونطالب بالسماح بشكل عاجل لإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي».

وأضافت «الكيلة»، في تصريحاتها بمؤتمر صحفي اليوم السبت ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يجب السماح بدخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى والسماح لهم بالخروج وتلقي العلاج في الضفة الغربية أو إلى مصر.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، «منذ بداية الحرب وتم إطلاق العديد من المناشدات ليس فقط من قبل الصحة الفلسطينية لكن من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف العدوان على القطاع، ومن دول العالم وشعوبها بخروجهم في مظاهرات رافعين صوتهم أمام العدوان لكن آلات المحتل لم تتوقف للحظة منتهكة القوانين والاتفاقات الدولية»، مؤكدةً «لم ننجح في إدخال أية من المعدات الطبية إلى القطاع حتى الآن».