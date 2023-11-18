مدبولي: المستثمرون يأتون إلى مصر لإنشاء مراكز إقليمية تغطي الشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم، مصنعي «هاير» الصيني، و«بيكو» التركي، في مدينة العاشر من رمضان، وهما من المصانع التي حصلت على الرخصة الذهبية مؤخرا، وفي أقل من 6 أشهر بدأ العمل، وسيبدأ الإنتاج في فبراير المقبل، وفي أقل من عام ستقوم المصانع بالتصدير.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، يعقده الآن في مدينة العاشر من رمضان، أن المستثمرين يأتون إلى مصر بمصر لإنشاء مركز إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بتذليل الصعاب، مشددا على أنه يجري متابعة المصانع وطبيعة عملها على الأرض.

وشرح «مدبولي» أن مصنع «هاير» الصيني، أكبر منتج على مستوى العالم لمدة 14 عاما، في الأجهزة الكهربائية، ولم يكونوا ليفكروا في الاستثمار بمصر لولا تذليل الصعاب، وجار الحديث حول زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية بالكامل.