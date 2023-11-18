عاجل.. «هيئة الدواء» تحذر من «فوار» الحموضة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانا مقتضب حول تأثير فوار الحموضة على فاعلية الكثير من الأدوية، مؤكدة أنه قد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة

وأشارت الهيئة إلى أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ ما يؤثر على مستواها في الدم، وبالتالي يؤثر على فاعليتها، كمعظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة «الفوار»، بساعتين أو أكثر. ​

البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد اللقاحات الدولي

في سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء، انتهاء مشاركتها في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد اللقاحات الدولي، وجاء تحت عنوان «الممارسات القياسية لتصنيع اللقاحات وممارسات التصنيع الجيد»، الذي عقد بدولة كوريا الجنوبية.

وأوضحت الهئية، أنه جرى خلال البرنامج التدريبي، مناقشة عدة موضوعات مهمة، هي: «المعايير الدولية لإدارة الجودة الشاملة، والمعايير الدولية للممارسة السريرية الجيدة، وممارسة التصنيع الجيدة، ويشمل جميع المحاور المطلوب إتقانها، والممارسة المعملية الجيدة، وأساسيات السلامة الحيوية، والممارسة الجيدة للمختبرات السريرية، والسلامة والصحة المهنية».