هيئة الدواء: حريصون على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى مستوى

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدولة المصرية تستهدف تقديم أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات الطبية، موضحا أن مبادرة «صحة الأجنة» في غاية الأهمية، لتقديم الدعم الكامل للحوامل وحماية الأجنة من الأمراض.

إطلاق مبادرة «صحة الأجنة»

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في أحد فنادق القاهرة الكبري، لإطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون بين مستشفى وادي النيل ووزارة الصحة وهيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية.

هيئة الشراء تعمل في ظل ظروف صعبة

وأكد لواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن هيئة الشراء تعمل في ظل ظروف صعبة، لافتا إلى أنها تسعى في ظل هذه الظروف لتوفير جميع الأدوية وكذلك العمل على توفير البروتوكولات العلاجية الحديثة والتي تتماشى مع المستوى العالمي.