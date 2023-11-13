7 نصائح من «هيئة الدواء» للمواطنين بشأن التعامل مع الالتهاب الرئوي
كتب:
مريم الخطري
01:10 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
هيئة الدواء المصرية
قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع الالتهاب الرئوي، بالتزامن مع اقتراب دخول فصل الشتاء، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وجاءت النصائح على النحو التالي.
- لا تتناول أدوية السعال دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.
- التوقف عن التحكم في الحمى باستخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الاستيرودية مثل الايبوبروفين إلا باستشارة مقدم الرعاية الصحية، مع مراعاة عدم إعطاء الأسبرين للأطفال.
- التوقف عن التدخين إذ يؤثر على وظائف الرئتين بشكل طبيعي، ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم.
- شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم.
- الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ باتباع نمط حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على طعام صحي.
- غسل اليدين بالماء والصابون أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول لقتل الجراثيم.
- الحصول على قسط كبير من الراحة، قد يحتاج المريض إلى البقاء فى السرير لفترة من الوقت.