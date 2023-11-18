450 مريضا عالقا.. ماذا يحدث داخل مستشفى الشفاء في غزة؟

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ مسؤولا صحيًا أكد أنّ 450 مريضًا عالقا بمستشفى الشفاء، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قوات الاحتلال إخلاء مستشفى الشفاء، ومئات المرضى يخرجون سيرًا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مستشفى الشفاء في غزة من النازحين والمصابين القادرين على المشي ومعظم الطواقم الطبية.

وأكدت أنّ قوات الاحتلال تتواجد داخل مستشفى الشفاء وتقتحم أقسامه، لافتة إلى أنّ أعدادًا كبيرة من النازحين ترفض مغادرة مستشفى الشفاء.