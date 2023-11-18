حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرستين في غزة.. وأول فيديو من داخل «الفاخورة»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائمها بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وارتكبت مجزرتين جديدتين بقصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تل الزعتر

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وأشار مسؤولون فلسطينيون، إلى سقوط عشرات الشهداء في الغارة الإسرائيلية على المدرسة، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

مجزرة مدرسة الفاخورة

وفي وقت سابق من اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، المعروفة بسم «الأونروا»، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة

وفي وقت لاحق، نقلت قناة «القارة الإخبارية» عن تليفزيون فلسطين، قوله إن 200 شهيد، جراء القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.