جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من ضباطه في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد عن 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.

أضافت خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن في مطار العريش: «أنا سعيدة لكوني قادرة على تسليم تلك المساعدات للجانب المصري، ونحن جميعا نؤكد أن حجم المساعدات الذي يصل إلى غزة لا بد أن يزيد».