محافظ قنا يصدر أكبر حركة تنقلات بين رؤساء المدن والوحدات المحلية (مستند)

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 557 لسنة 2023، لأكبر حركة محليات في محافظة قنا، وتضمن إلغاء ندب جمال عثمان علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعودته لعمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وإلغاء ندب حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعودته لعمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وحصلت «الوطن» على صورة من القرار 557 الصادر من محافظ قنا، والخاص بحركة المحليات.

قرار محافظ قنا رقم 557

وبحسب القرار 557 الخاص بمحافظ قنا، تضمن القرار ندب خالد بهيج حسين، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وندب عماد عبدالهادي السمان، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وإلغاء ندب كل من عماد الدين محمود عبدالعاطي، وطلعت علي عبدالشافي، نائبا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وأحمد عربي عابدين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعودتهم للعمل الأصلي بالوحدات التابعين لها.

وشمل القرار ندب الحسيني صبري أبوزيد عثمان، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وزين الدين أبو الحسن محمد، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وحمادة صلاح كامل، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وأحمد محمد فريج، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وشعبان عبدالقادر حسين، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

كما تضمن القرار إلغاء ندب كل من محمد غلاب عبيد، رئيس قرية المحروسة، وحسيبة سراج الدين عبدالرازق، رئيس قرية أولاد نجم القبلية، وعودتهما للعمل بمديرية التربية والتعليم، ومحمد عبد الجابر عبدالله، رئيس قرية الحراجية، وإسلام إبراهيم وهب الله، رئيس قرية الكلاحين، وعودتهما للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وقوص.

كما شمل القرار نقل أحمد جمعة محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية طوخ بنقادة، ووائل أبوالعباس نورالدين، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمر بقنا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية القارة بأبوتشت، وعثمان عبدالرحيم نورالدين، رئيس الوحدة المحلية لقرية السمطا بحري بدشنا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبوشوشة في أبوتشت، وفاطمة علي محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ بنقادة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الكلاحين بقفط، وربيع منصور عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة بأبوتشت، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية السمطا بحري بدشنا.

حركة محليات في قنا

كما تضمن قرار محافظ قنا، ندب سامح عثمان صالح عثمان، من مديرية الشئون الصحية، للعمل رئيسًا لقرية أبومناع غرب بمركز دشنا، وأحمد جمال السيد كساب، من مديرية التربية والتعليم، للعمل رئيسًا لقرية المراشدة بمركز الوقف، وسيد إبراهيم عواد، من مديرية الشئون الصحية، للعمل رئيسًا لقرية البراهمة بمركز قفط، وسليم سيد سليم، من مديرية التربية والتعليم للعمل رئيسًا لقرية دندرة بمركز قنا، ومحمد سيد سليم، من مديرية التربية والتعليم، للعمل رئيسًا لقرية المحروسة بمركز قنا.