محافظ قنا: فتح منافذ جديد في مركز دشنا لتطبيق مبادرة تخفيض السلع

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عددا من المحال التجارية بمركز دشنا، لمتابعة التزامهم بتخفيض أسعار السلع الغذائية بدشنا، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السلاسل التجارية بقنا

أثنى محافظ قنا، خلال الجولة علي التزام عدد من السلاسل التجارية بالأسعار التي أقرتها المبادرة، خاصة السلع التي تشملها المبادرة، مثل «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى الدواجن والبيض».

وتمتلك المحافظة 6 منافذ بمركز دشنا، بواقع منفذ بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة، و5 منافذ بمقار الوحدات المحلية لقري «أبودياب غرب، السمطا بحري، أبومناع بحري، أبو مناع غرب، فاو قبلي» ويتم من خلالها بيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضه وتنافسيه، حرصاً من الحافظة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بقنا

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية، كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددا بضرورة متابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى بشأن توافر السلع وأسعارها، مع تكثيف اللجان التموينية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع الغذائية.