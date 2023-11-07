محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى أبو تشت العام

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستوى أبوتشت العام، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها تجريبيا مطلع العام المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، ومسؤولي الشركة المنفذة للمستشفى.

حيث تفقد محافظ قنا، أقسام المستشفى، واطمئن على مستوى التشطيبات وتوصيل شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي و الكهرباء، وشبكة الإطفاء الذاتي، وشبكات الغازات، مشددا على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ المستشفى طبقا للجدول الزمني المحدد، موجها بضرورة التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى، لتصبح المستشفى صرحا طبيا متكاملا يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز أبوتشت.

مستشفى أبوتشت المركزي

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن المستشفي مقامة علي مساحة 4500 م، بسعة 118 سريرا، «80 سريرا إقامة بمختلف التخصصات، 15 سرير إقامة نساء وولادة، 8 أسر عناية مركزة، 15 حضانات مبتثرين»، كما تضم المستشفى 22 عيادة و3 صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و3 أسرة للأطفال حديثي الولادة، و3 أسرة إنعاش و 3 أسرة كشف، و3 أسر ملاحظة، و4 أسر فرز، و سرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ، وتضم المستشفى غرفة أشعة مقطعية، و2 أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى 5 معامل «كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم».

ويضم قسم الغسيل الكلوي 36 ماكينة، وقسم العمليات 4 غرف عمليات - 6 أسرّ إفاقة، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة 34 سريرا، بالإضافة إلى قسم الخدمات المساندة ويشمل «المغسلة - التعقيم المركزي - المطبخ - المخازن - ورش - المشرحة - المسجد - خدمات العاملين - المخلفات».

وأضاف «الداودي» أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى أبوتشت العام، يأتي ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة، التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في جميع المجالات، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.