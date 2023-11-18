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تنفيذ أعمال رصف 4 طرق في البحيرة بتكلفة إجمالية 77.3 مليون جنيه

كتب:

إحسان شعبان
03:52 م | السبت 18 نوفمبر 2023
رصف الطرق في البحيرة

رصف الطرق في البحيرة

بدأت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة كريمة عاشور، في تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بـ4 طرق بنطاق المحافظة، بإجمالي أطوال 6.8 كيلومتر وباعتمادات مالية بلغت 77.3 مليون جنيه.

رصف طرق رئيسية في البحيرة

وجاءت الطرق على النحو الآتي:

- استكمال كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كيلومتر باعتمادات مالية بلغت 40 مليون جنيه.

- استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول كيلومتر بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10 ملايين جنيه.

- استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كيلومتر بمركز بدر، باعتماد قدره 8.7 مليون جنيه.

- استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلومتر بمركز رشيد باعتماد 18.6مليون جنيه.

استكمال أعمال رصف الطرق 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرا لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.

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بقلم إحسان شعبان