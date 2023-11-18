«الصحة الفلسطينية» تكشف آخر التطورات في مستشفيات غزة: ما يحدث جريمة نكراء

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن آخر تطورات الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة بالتفصيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مؤكدة أنّ ما يجري بحق المستشفيات، والأطباء، والمرضى في قطاع غزة، عدوان سافر، وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته.

مجمع الشفاء الطبي

لا تزال قوات الاحتلال تعيث فسادا في جميع أقسام المستشفى المختلفة، وأصبح بكل تفاصيله ثكنة عسكرية، حيث وجّهت قوات الاحتلال صباحًا إنذارا لإخلائه من الطواقم الطبية، والمرضى، والنازحين خلال ساعة واحدة، ليواجهوا مصيرهم المجهول، تحت تهديد السلاح، ولم يتبقى فيه سوى 126 مريضا، و5 أطباء، إضافة الى 34 من الأطفال الخدج في الأقسام المختلفة.

المستشفى المعمداني

وتعمل أقسام العظام والجراحة والطوارئ فقط بالإمكانيات المتاحة، إلا أنّه نتيجة نزوح الطواقم الطبية، تم توجيه نداء استغاثة للتطوع للطواقم الطبية للعمل فيه، علمًا بأنّ المستشفى يرزح تحت حصار مطبق من قبل جيش الاحتلال منذ أول أمس، إضافة إلى إعاقة الوصول إليه من قبل المرضى والجرحى، حيث إنّه الوحيد القادر على تقديم الخدمات الطبية بشكل جزئي في مدينة غزة.

مستشفى العودة

ولا يزال مستشفى العودة يعمل بشكل جزئي في قسم الطوارئ، والجراحة، والنسائية والتوليد بالإمكانيات المتاحة، لكنه لا يزال بحاجة لإدخال الوقود والادوية، وإدخال الغذاء.

مستشفى الحلو الدولي

مستشفى الحلو الدولي الذي كان مخصصًا لاستقبال حالات الولادة، متوقف عن الخدمة بسبب حصار الاحتلال.

مستشفى الإندونيسي

وجرى قصف مستشفى الإندونيسي بشكل متكرر منذ الأسبوع الماضي، ومحاصر من سلطات الاحتلال، وهو خارج الخدمة، حيث وصل إليه حتى صباح اليوم 63 شهيدًا.

المستشفى الميداني الأردني

وتعرض المستشفى الإندونيسي لقصف همجي في الساحات المحيطة به، والذي أدى لجرح 7 من طواقمه.