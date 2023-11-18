إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بوجود إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية، والمنازل المحيطة بها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، مشيرًا أن بلدة العيسوية شهدت منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال بشكل شبه يومي، تخللها اعتقال العشرات، ونصب حاجزين على مدخلي البلدة بشكل دائم.

منع المزارعين من قطف ثمار الزيتون

وفي سياق متصل، أكدت «وفا»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت المزارعين في قرية الساوية جنوب نابلس من قطف ثمار الزيتون، واجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن، بأن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين في المنطقة الشرقية من القرية على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون، موضحاً أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المزارعين.

كما هاجم مستوطنون، مواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولوا على معداتهم، وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن عددا من المستوطنين بلباس عسكري هاجموا مساكن المواطنين في منطقة قويويص بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطنين.

وأوضح الجبور، أن المواطن النجار كان قد تعرض لاعتداءات سابقة من قبل المستوطنين، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن المستوطنين هاجموا بيوت المواطنين، وخربوا ممتلكاتهم، واستولوا على معداتهم، مشيرا الى اعتداءات يومية تطال خرب وقرى مسافر يطا، تهدف الى ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.