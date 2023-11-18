مستوطنون يعتدون على قاطفي ثمار الزيتون ويسرقون المعدات جنوب نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مستوطنين اعتدوا على قاطفي ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس سرقوا ثمار الزيتون، وماكنات القطف، والمفارش، وهواتفهم الشخصية وذلك بحماية قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وبحسب وفا، ألقى جنود الاحتلال قنابل الصوت بين منازل المواطنين، وهددوا أهالي القرية بالمزيد من الإجراءات العسكرية والتنكيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث أكدت وفا، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل، إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.

منازل المعتقلين

وكما اعتقلت قوات الاحتلال 21 مواطنا من محافظة الخليل، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واقتحمت مخيم الفوار واعتقلت محمد علي الحموز، كما داهمت بلدة يطا جنوبا، واعتقلت محمد عبد الجواد أبو تركي وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.