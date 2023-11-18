وكيل «تعليم البحيرة» يوجه بسرعة صرف مستحقات العاملين بالحصة

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري العموم بالمديرية المركزية، إذ شدد خلال الاجتماع على المتابعة المستمرة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمدارس والإدارات التعليمية مع التوعية بأهمية الترشيد وانعكاس ذلك على كافة خطط وبرامج التنمية.

سرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالحصة

وشدد وكيل تعليم البحيرة على سرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالحصة، وسد العجز، وخاصة الإدارات التي تعانى عجز شديد، بالإضافة إلى متابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية واختيار أكفاء العناصر بها.

التزام الطلاب بالحضور في المدارس

وشدد «الديب»، على المتابعة المستمرة لالتزم الطلاب بالحضور للمدارس وعدم الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق القرارات والتعليمات الوزارية في هذا الشأن وخاصة بالشهادات الإعدادية والثانوية العامة.

وخلال الاجتماع، أشاد وكيل تعليم البحيرة بالدور الفعال لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمي بالكامل، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة في الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية.