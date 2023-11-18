محافظ القاهرة يشكل لجنة لحصر الوحدات السكنية والمنشآت العامة استعدادا للأزمات

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا رقم 6401 لسنة 2023، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه، ومدير مديرية التعليم أو من ينوب عنه، ومدير الإدارة العامة لبحوث الإسكان والتسكين، والمشرف على وحدة تطوير العشوائيات، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين ذوي الكفاءة والخبرة لإنهاء أعمالها على الوجه الأكمل.

وتهدف اللجنة إلى إعداد بيان بالوحدات السكنية الجاهزة، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من المنشآت العامة التي يمكن استغلالها والاستعانة بها بصفة فورية في حالات الأزمات التي قد تنتج عن التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار التزام كل الإدارات المختصة والجهات ذات الصلة بمعاونة اللجنة في أداء وتنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل، كما ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها موقعًا من رئيسها وأعضائها، متضمن المحاضر والمستندات المؤيدة لما تضمنه.