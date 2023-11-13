نائب محافظ القاهرة يتابع الخدمة الطبية في مستشفى التبين

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، مستشفى التبين المركزي جراحات اليوم الواحد، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي التبين والأجهزة المختصة، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى، كما تفقدا في الزيارة قسم الاستقبال، حيث اطمأنا على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، كما اطمأنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

نسب الإشغال

وتابعت نائب المحافظ نائب نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى، كما اطلعت على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري، والتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجعت سجلات دخول وخروج المرضى، وأثنت على مستوى النظافة في كل أقسام المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في أماكنهم.

خدمات طبية

وأشادت بانتظام سير العمل في مستشفى التبين المركزي وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد القزاز بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، كما أكد القزاز متابعة معدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.

وسير العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المراكز الطبية.

من جانبها تعهدت نائب المحافظ بمعالجة العجز لفتح الرعاية، والتأكيد على جاهزيتها بينما تصل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية لـ90 %، وإشغال حضانات الأطفال 90% فيما يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين 500 إلى 700 حالة يوميا، موضحة أن المستشفى أجرى بالأمس 12 عملية جراحية.

وأكدت نائب المحافظ على دعمها لمطالب المواطنين بتطوير المستشفى ودعمه بمختلف التخصصات كونه يخدم قطاع كبير من أهالي منطقة التبين والقرى المجاورة من مركز الصف.