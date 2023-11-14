محافظ القاهرة يوزع 9 كراس كهربائية متحركة على ذوي الهمم (صور)

وزّع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 9 كراسٍ كهربية متحركة على عدد من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات.

دعم ذوي الهمم

وأكد محافظ القاهرة، أن أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

تدريبات مجانية

كما قام محافظ القاهرة بتوزيع 15 حقيبة عِدة مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية تحوى أدوات بدء مشروع تصنيع جلود (جلود، وألوان، وقماش بطانة، ومقص ومسطرة، وأقلام تحديد، وكلْة للصق، ولوحة دق تيفلون، ومطرقة خشبية، ومزيتة، وسوست، وإبر) على عدد من المستفيدات من مشروع تمكين الذى يستهدف تقديم مجموعة من التدريبات المجانية للشباب من سن 18 حتى 35 سنة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على الحرف.

وتفقد محافظ القاهرة عدد من منتجات المستفيدات بالمشروع، تشمل مصنوعات جلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

توفير فرص العمل

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية حريصة على توفير فرص عمل للشباب كما تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الإقتصادى.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة، ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات .