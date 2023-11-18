«الخارجية الأردنية» تدين استهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بغزة

أدانت وزراة الخارجية الأردنية، استهداف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر في قطاع غزة، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

200 شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

وارتقى عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.