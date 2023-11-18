رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصواريخ موجهة

كتب:

نرمين عفيفي
11:36 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

صرحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قصف أهدافا لحزب الله، في لبنان، وعلى الجانب الآخر إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأعلن «حزب الله» استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصواريخ موجهة.

ودوت صافرات الإنذار شمال إسرائيل، ومن ناحية أخرى، قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 3 شاحنات وقود، عبرت من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قافلة انطلقت اليوم، تحمل مساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط غزة

اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا بجنين (فيديو)

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا 372 من جنودنا منذ 7 أكتوبر الماضي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق البريج بإخلاء منازلهم بشكل فوري
بقلم نرمين عفيفي