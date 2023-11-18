«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصواريخ موجهة

صرحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قصف أهدافا لحزب الله، في لبنان، وعلى الجانب الآخر إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأعلن «حزب الله» استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصواريخ موجهة.

ودوت صافرات الإنذار شمال إسرائيل، ومن ناحية أخرى، قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 3 شاحنات وقود، عبرت من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قافلة انطلقت اليوم، تحمل مساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.