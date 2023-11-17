دقيقة حداد على روح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر فريد زهران بالبدرشين

وقف الحضور في المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين بمحافظة الجيزة دقيقة حداد على روح مراسل قناة القاهرة الإخبارية بقطاع غزة أحمد فطيمة بعد استشهاده أثناء تأدية عمله في ظل الأحداث بغزة.

شوقي: الشعب الفلسطيني لن يركع للاحتلال الإسرائيلي نهائيا

وطلب الدكتور فريد شوقي عضو الهيئة العليا لحزب العدل من جميع الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح مراسل القاهرة الإخبارية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع للاحتلال الإسرائيلي نهائيا مهما حدث.

وكان معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قال خلال المؤتمر الجماهيري أن حال نجاح المرشح فريد زهران في الانتخابات سنأمل وفق برنامج شامل يسعى لتطبيق الدستور المصري الذي استفتي عليه جموع جموع المصريين، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.