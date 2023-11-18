دبلوماسي سابق: جهود مصر نجحت في بناء موقف أوروبي رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجهود المصرية نجحت في بناء موقف أوروبي رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، وداعم بقوة لضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين.

وقال السفير جمال بيومي لـ«الوطن»، إن أوروبا حاليا تُقدر جهود مصر في إيقاف الهجرة غير المشروعة، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، موضحا أن الاتحاد الأوروبي أكبر داعم بالأموال والمشروعات للسطة الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن هدم وقصف إسرائيل لمشروعات، منها مشروعات مُمولة أوروبيا، يخصم تكلفة هذه المشروعات من المساعدات المقدمة لها، مؤكداً أن الأوروبيين أنفسهم غير راضيين على سياسية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف «بيومي» حالة المجتمع الدولي بـ«السيئة»، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية، يوميا تُجرى وتتلقى اتصالات مكثفة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وتؤكد رفضها التام لفكرة التهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن جهود مصر جعلت فكرة التهجير أمر مرفوض تماما.

وعن فكرة حل الولتين، أكد السفير جمال بيومي، أن إسرائيل نفسهاً تقبل بحل الدولتين، لأن دولة واحدة سيكون أغلبها عرب، وهذا خطر على إسرائيل، وهو ما بدأ يدركه تماماً يهود أمريكا، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا مستقبل لهم فلا مستقبل لدولة تقوم على العدوان بهذا الشكل.