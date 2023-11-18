أخبار غزة.. إجبار الموجودين في مجمع الشفاء الطبي لإخلائه وسقوط شهداء

تعدد أخبار غزة منذ الساعات الأولى في صباح اليوم السبت الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، والتي أفادت بها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، حيث شهد القطاع أعمال قصف للمنشآت والمساجد، فضلاً عن وجود مستجدات في أوضاع مجمع الشفاء الطبي.

أول أخبار غزة، هي إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة من مرضى، ومصابين، ونازحين، وطاقم طبي، على إخلائه، عبر مخروج واحد، والتوجه سيرا على الأقدام نحو شارع الوحدة، وأوضحت «وفا»، أن 150 مريضا من الحالات الصعبة والأطفال الخدج لا يزالون داخل المجمع، لصعوبة خروجهم.

أخبار غزة.. عمليات تخريب واسعة

ووصف العديد من الأطباء عملية الخروج بالصعبة، إذ أجبروا على رفع الرايات البيضاء، والطرق لم تكن سهلة، وصعب التعرف عليها، بسبب عملية التخريب الواسعة في البنية التحتية، فلم تعد الشوارع كما كانت، كما واجه المرضى صعوبة في المشي، فمنهم من اعتمد على «العكاكيز» لمواصلة المشي، وهم في حالة اعياء شديد.

ضمن أخبار غزة، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع، واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي

اشتملت أخبار غزة، على سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي متواصل على خان يونس وشمال القطاع، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، تعود لعائلات أبو حطب والمباشر وحسنين، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.