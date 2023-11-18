القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجه قتالا عنيفا بمحيط حي الزيتون وجباليا

أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الإسرائيلي تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حي الزيتون وجباليا في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط أكثر من 200 شهيد في قصف مدرسة الفاخورة

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لـ«الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجثث الملقاة على الأرض، بينما تنتشر بقع الدماء في موقع المدرسة.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا غرب خان يونس

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا وفق حصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.