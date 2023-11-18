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الكشف على 772 مواطنًا بقافلة طبية بقرية فاو قبلي بقنا

كتب:

رجب آدم
06:38 م | السبت 18 نوفمبر 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية، التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت بقرية فاو قبلي بمركز دشنا في توقيع الكشف الطبي على 772 مواطنًا، ضمن حياة كريمة.

وأوضح بدران القافلة الطبية استفاد من خدماتها 254 مواطنًا في تخصص الرمد، 238 مواطنًا في تخصص الباطنة، 94 مواطنًا في تخصص النساء وتنظيم الأسرة و186 في تخصص الأطفال.

قافلة طبية 

 وأضاف «الدكتور» محمد أن المديرية قد وضعت خطة شاملة من القوافل الطبية المتنوعة والتي تضمن العديد من التخصصات بهدف دعم وصول الخدمات الطبية للمواطنين بالقري والنجوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ.

وتأتي عمليات تسير القوافل الطبية، ضمن خطة الدولة ومبادرة حياة كريمة، لتخفيف المعاناة على المواطنين بتوفير خدمات طبية متنقلة في قراهم ونجوعهم وصرف العلاج مجاناً.

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بقلم رجب آدم