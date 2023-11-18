الكشف على 715 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» جنوب قنا

نجحت القافلة الطبية الموسعة التي أقيمت في قرية القلعة بمركز قفط جنوب قنا، على مدار يومي الأربعاء والخميس، في توقيع الكشف على 715 مواطنا.

قافلة طبية مجانية في قنا

وأشار الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، في بيان صحفي اليوم، إلى أن القافلة استفاد منها 119 مواطنا في تخصص الباطنة، 19 جراحة، 13 نساء، 68 أطفال، 136 رمد، 16 تنظيم أسرة.

فيما أوضح الدكتور أحمد علي مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة ضمت العديد من الخدمات التكاملية مثل «معمل للدم، معمل المتوطنة، أشعة، سونار»، مشيراً إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 70 مواطنا من المترددين على القافلة.

مبادرة حياة كريمة في قنا

يأتي هذا في إطار جهود «حياة كريمة»، والتي تقدم أوجه الرعاية المتكاملة للمواطنين وتحفظ حقوقهم في رعاية أفضل تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.