جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالحامول

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة طبية شاملة إلى قرية «العزيمة 1، الطرفاية »، وكذلك عدد من القرى المجاورة بمركز الحامول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

دور طبي كبير وخدمات مجانية

يأتي ذلك في إطار دور جامعة كفر الشيخ، في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما أشرف على القافلة الطبية ميدانيا الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة كفر الشيخ، وأشرف على قطاع الطب البشري الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، بجامعة كفر الشيخ، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، العيون، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي».

استمرار القوافل الطبية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1391 حالة من أبناء قرية العزيمة 1 الطرفاية والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.