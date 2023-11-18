حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز إشادة الرئيس بأطياف الشعب المصري

تستمر حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الدعاية الانتخابية التي بدأت 9 نوفمبر الماضي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى 29 نوفمبر للمصريين في الخارج و8 ديسمبر لمن هم في الداخل.

ونشرت الحملة أحد أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثنى فيها على شعب مصر بمختلف أطيافه، وجاء القول كالآتي: «لا خوف على أمة، يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها ولا تنكسر أمة، تجرد شبابها من الهوى، إلا عشق الوطن كشباب مصر ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني.. فيقيني في أمتنا، أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها، لتصنع للمجد أهرامًا، وللحضارة تاريخًا».