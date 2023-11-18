حزب المؤتمر: مشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجب وطني والتزام دستوري، لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطي يليق بمصر.

وأشار «فرحات»، في بيان، إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية يدعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال التجربة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

أهمية الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، ومشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم في الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب علي المواطن نحو وطنه، حيث يشكل تأثيره الفعلي في صنع القرارات مسألة حيوية لتحقيق التغيير وتحقيق التنمية والازدهار في المجتمع من خلال المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وهي حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية .

دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

وأوضح« فرحات»، أن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية، وتدعم استقرار الدولة المصرية، والنهوض بها لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية.

وأكد «فرحات»، ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والمشروعات القومية الضخمة، بجانب الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وتوفير حياة كريمة ملاءمة وإنسانية لكل المواطنين.