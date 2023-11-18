انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الوطني لدعم المرشح الرئاسي السيسي بالأقصر

انطلق منذ قليل بالأقصر، فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، بنادي المدينة المنورة بحضور الآلاف.

حضور شعبي من كبير

وشهد المؤتمر حضور شعبي كبير، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعمد ومشايخ القرى والمئات من السيدات، وطلاب الجامعات وممثلي اتحادات الطلاب في الأقصر.

المشروعات الكبرى القومية

وانطلق المؤتمر بعرض فيديو تحت عنوان «حكاية وطن»، عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات عدة من ممثلي فئات الشعب المصري والحديث عن أسباب دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالفوز خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب أحمد، إدريس، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الأقصر، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يقدم معلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال فترة حكم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السابقة، وأن المؤتمر يهدف إلى خلق وعي لا تأييد فقط.