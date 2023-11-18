«حياة كريمة»: «أنت الحياة» تخدم آلاف من أهالي الأقصر.. وتنظم ندوات توعوية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول مبادرة أنت الحياة إلى محافظة الأقصر بقرية الدير في مركز إسنا، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بوصول المبادرة إليهم، خاصة أنّهم كانوا في أشد الاحتياج إليهم.

نشاط أنت الحياة في الأقصر

وأوضحت حياة كريمة في منشور لها عبر فيسبوك، أنّ مبادرة أنت الحياة قدّمت خدمات في القوافل الطبية، الثقافة ومسرح العرائس والورش الحرفية، إضافة إلى استقبال حالات الغارمين، كما تم عمل مجموعة من ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، كما شملت المبادرة امتحانات محو الأمية واستلام الشهادة بشكل فوري، وكراتين السلع الغذائية، وملتقى التوظيف للشباب.

تفاصيل مبادرة أنت الحياة

يذكر أنّ مبادرة أنت الحياة انطلقت في أغسطس 2022 بالفيوم، ووصلت بعدها إلى المحافظات المختلفة، منها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وتستهدف مبادرة أنت الحياة الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والمواطنين، خاصة في المحافظات والقرى التي تعاني من النقص في بعض الخدمات.