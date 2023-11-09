تضامنا مع فلسطين.. وزارة الشباب والرياضة تطلق حملة للتبرع بالدم غدا

تنطلق غدا حملة قومية تنظمها وزارة الشباب والرياضة للتبرع بالدم في المحافظات، وذلك دعما للفلسطينيين الذين يعانون جراء القصف الإسرائيلي، فيما أسمته دولة الاحتلال بـ«عملية السيوف الحديدية»، والتي جاءت ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذها المقاومة في السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد آلاف الشهداء من المدنيين العزل، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

انطلاق الحملة في جنوب سيناء

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء: «تأتي هذه الحملات لدعم أشقائنا في فلسطين جراء أحداث العنف الجاري في قطاع غزة، وتنطلق غدا بمركز التنمية الشبابية بالساحل بمدينة طور سيناء بدء من الساعة السادسة مساء، ويوم السبت بمركز التنمية الشبابية بمدينة أبو زنيمة في تمام الساعه السادسة مساء».

انطلاق الحملة في السويس

وقالت مديرية الشباب بالسويس، إن الحملة ستكون بمركز شباب سليم الحي يوم الجمعة من الساعة 6 عصرًا حتى الساعة 9 مساء».