شروط وظائف وزارة العمل في محافظة الجيزة.. مرتب يبدأ من 4310 جنيهات

أعلنت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، والتي توفر التأمين الصحي والاجتماعي، ومن أبرزها وظائف وزارة العمل في الجيزة.

وجاءت الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل لتكون في 12 محافظة، وهي «القاهرة، الجيزة ، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، أسوان، قنا، سوهاج، الغربية، ودمياط»، وأبرزها وظاىف وزارة العمل في محافظة الجيزة.

وظائف وزارة العمل في الجيزة

أعلنت شركة إس إي وايرينج سيستم إيجيبت في منطقة 6 أكتوبر عن حاجتها لوظائف هالية للعمل في وظائف مختلفة، وجاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مهندسين كهرباء وميكانيا، ويتم تحديد الراتب الخاص بهم حسب الخبرة.

- مراقبين جودة، ويبدأ الراتب الخاص به من 4410 جنيهات.

- عمال إنتاج، ويبدأ الراتب الخاص بهم من 4310 جنيهات.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لوظائف وزارة العمل في الجيزة من الحاصلين على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- يمكن للأفراد من الجنسين التقديم لوظائف وزارة العمل بمحافظة الجيزة.