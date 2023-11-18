«المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر» في طبعة جديدة بقصور الثقافة

صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب «المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر»، للمستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين، وترجمة عدلي طاهر نور.

الكتاب يقع في 470 صفحة، تضم 28 فصلًا، يتناول خلالهم المؤلف أوضاع مصر في مناحي الحياة كافة خلال فترة حكم محمد علي باشا وما بعدها.

كما يصف المؤلف كل ما يخص حياة المصريين من سمات شخصية، احتفالات، وحتى أسلوب الحياة، من مأكل، مشرب، ملبس ومسكن بمنتهى الدقة، حتى الخرافات التي يؤمن بها الشعب المصري، حيث لم يترك شيئا لم يتحدث عنه.

ويحتل الكتاب موقعا مهما في خضم الدراسات التي عنيت بالبحث في التاريخ الاجتماعي لمصر على مر العصور، ويتميز بوضوح منهجه، وسهولة تناوله لمجموعة العادات والتقاليد، ومختلف المكونات الأخرى المحددة للسياق المجتمعي للمصريين، ويرصد أيضًا مختلف الفنون والآداب الشعبية التي شكلت ذائقة المجتمع المصري الذي تجنح فطرته دومًا نحو كل جميل باعث على المحبة والسلام.

الكتاب يأتي ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران، في سلسلة ذاكرة الكتابة التي تعني بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، وتصدر برئاسة تحرير أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، سكرتير التحرير محمود إسماعيل، غلاف العدد محمد أحمد مرسي، وصدر مؤخرًا عن السلسلة كتاب مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس للجبرتي.