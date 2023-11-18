«المهندسين» تحدد 13 معهدا تعليميا لقيد خريجيها في النقابة

أعلنت نقابة المهندسين المصرية تفعيل قرارت عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة أو التي لم تتقدم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعلىم والاعتماد.

أسماء المعاهد

وكشفت النقابة عن أسماء المعاهد الهندسية التي سيقيد خريجوها بنقابة المهندسين وهم:

1- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

3- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة- وزارة الإنتاج الحربي

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

5- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

6- المعهد العالي للهندسة بالشروق (جميع أقسامه)

7- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

8- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشـيخ (الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في (31/12/2024).

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

11- المعهد الكندي للهندسة بالسادس من أكتوبر ( وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

12 - المعهد الكندي العالي لتكنولجيا الهندسة والإدارة وبالنسبة لقس الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين بالحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/12/2024.

13- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر ( على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/12/2024