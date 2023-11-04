نقابة المهندسين بالسويس تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

نظمت نقابة المهندسين في السويس، حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين بمبنى النقابة بميدان الخضر.

بالكوفية وعلامة النصر يتبرع المهندسين بالدم

شهدن نقابة المهندسين في محافظة السويس تنظيم حملة للتبرع بدم لصالح أشقائنا في فلسطين، وتستمر على مدار اليوم، وأقبل شباب المهندسين من الجنسين على التبرع لصالح الجرحى الفلسطينيين مرتدين الكوفية الفلسطينية رمزاً للتضامن مع القضية ورفضاً للانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

الحملة بالتعاون مع بنك المركز الإقليمي لبنك الدم

وقال المهندس عبد العزيز عاطف عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة الشباب في السويس، إنه فكرة في تنظيم حملة للتربع بالدم للتضامن ومد يد العون للأشقاء في فلسطين وهذا اتجاه جموع المصرين والمهندسين، فيما أكد المهندس محمد عبد السلام الشاذلي رئيس لجنة الرعاية الصحية وعضو مجلس نقابة المهندسين أن ما يتم اليوم محاولة لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين من أرض الواقع تنفيذا لرغبة الزملاء في النقابة.

ووسط أقبال المهندسين من الجنسين في محافظة السويس للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وقالوا إن التبرع بالدم أقل ما يمكن فعله لمساعدة والتضامن مع فلسطين.