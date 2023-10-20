نقابة المهندسين تعقد جلسة طارئة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني غدا

يعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، غدًا السبت، جلسة طارئة في تمام الساعة الثالثة مساءً، انطلاقًا من دعم النقابة، للشعب الفلسطيني، وذلك لتأكيد تأييد وتضامن النقابة مع الأشقاء العرب، في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وتضامنًا مع صمودهم في مواجهة قوات الاحتلال، وبحث سبل دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وكذلك تأكيد رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، و دعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأدان نقيب المهندسين، طارق النبراوي، الأفعال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء، في جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.

موقف بعض الدول

واستهجن «النبراوي» في بيان له، موقف بعض الدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم للكيان الصهيوني، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير، واعتبرها شريكًا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، وأدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال.