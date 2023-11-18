الكنيسة تشيد بملف «الوطن» عن البابا تواضروس وتعيد نشره على صفحاتها الرسمية

إشادة جديدة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملف «الوطن» القبطي، الصادر اليوم، بعنوان «رحلة عطية الله»، الذي تناول سيرة البابا ومسيرته، واستعرض الجانب الآخر من حياته وعلاقته ومع عائلته حتى وصوله إلى الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012، خلفا للبابا شنودة الثالث، ورسم رحلته من المنصورة وحتى الكرسي البابوي.

المركز الإعلامي للكنيسة يشير لملف «الوطن»

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العدد الخاص بجريدة الوطن، تحت عنوان «السيرة والمسيرة».. صفحات من جريدة الوطن في العيد الحادي عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس الرسول.

البابا يشكر «الوطن» على ملفها بمناسبة عيد تجليسه

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بالشكر لجريدة «الوطن» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاحتفائها الخاص بالعيد الحادي عشر لتجليسه على كرسي مارمرقس الرسولي، والذي تتزامن ذكراه اليوم السبت، وذلك من خلال ملف خاص حمل عنوان «رحلة عطية الله»، وتصدر عناوين الصفحة الأولى للجريدة في عددها الصادر اليوم.

في رسالة خاصة لـ«الوطن»، أشار البابا تواضروس إلى أن الملف الذي جاء على مساحة 3 صفحات وحمل عنوان «تواضروس الثاني.. السيرة والمسيرة»، يحمل جهدا كبيرا، ووصفه بـ«العمل الجميل»، قائلا: «شكرا جزيلا لكم، عمل جميل وفيه جهد كبير، ربنا يعوضكم بكل خير».