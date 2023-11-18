إبراهيم عمر ينتهي من تصوير الفيلم السوداني «بعد ذلك لن يحدث شيء» 

انتهى المخرج السوداني إبراهيم عمر، من تصوير أول أفلامه القصيرة «بعد ذلك لن يحدث شيء»، وهو مدته 15 دقيقة، أول إنتاج لمعهد السودان للأفلام.

تدور أحداث الفيلم، حول أسرة جنوب سودانية، تواجه مصيرًا قاسيًا في عملية دفن طفلهم الوحيد.

إبراهيم قدم من قبل مجموعة أعمال وثائقية لقنوات متخصصة في هذا النوع.

وهو مؤسس معهد السودان للأفلام، أول مؤسسة أكاديمية أهلية تهتم بدراسة السينما والأنثربولوجيا البصرية.

يذكر ان الدراما السينمائية السودانية ازدهرت مؤخرًا في مصر، احتفل عدد من نجوم السينما السودانية بفيلم وداعًا جوليا، للمخرج محمد كردفاني، والمنتج أمجد أبوالعلاء، بعد حصوله على جائزة روجر إيبرت ضمن فعاليات النسخة 59 من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، حيث نافس الفيلم في مسابقة صنّاع الأفلام الجدد، ليرتفع رصيده من الجوائز الدولية إلى 8.