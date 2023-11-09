مديرية الشباب بالشرقية تنظم وررشة لتعليم «فن الديكوباج»

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب الاهتمام بالشباب لأنهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل، وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

الدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين النساء من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

تنفيذ ورشة حرف يدوية وتراثية

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية «فن الديكوباج» تحت شعار «مهنتك حرفتك»، وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب الصالحية الجديدة التابع لإدارة شباب الحسينية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذ هشام عبد الغني بتعريف الفتيات المشاركات بفن الديكوباج وهو عبارة عن تقطيع «الصور - الورق - القطع الخشبية - الأصداف»، ولصقهم على الأسطح الخشبية والفخار والملابس والجلد للحصول على لوحات فنية جميلة تشبه الأعمال اليدوية الحرفية.

يذكر أن مبادرة «حرفتك.. مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.