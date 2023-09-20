خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية.. ما تأثيره على اقتصاد مصر؟

توقع الخبير المصرفي طارق متولي، أن تسفر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتواصلة منذ يوم الثلاثاء، عن إعلان تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند المستويات الحالية، ليتوقف عن اتباع سياسة التشديد النقدي، التي بدأها منذ بداية العام الماضي.

تحسن مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة وأوروبا

وأضاف متولي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، تستند لتحسن مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، رغم وجود عوامل أخرى لا يمكن إغفال تأثيرها على القرار، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تستهدف خفض التضخم إلى مستوى 2%، ما يشير إلى أن شوطا طويلا ما زال أمام «الاحتياطي الفيدرالي»، للوصول إلى المستهدف، لافتا إلى أن العالم لا يزال يعاني من نقص السلع الأساسية، فيما استبعد تماما حدوث أي ركود تضخمي.

تأثير تثبيت سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري

وأكد متولي أنَّ تثبيت سعر الفائدة على الدولار سيكون ذو تأثير جيد على الاقتصاد المصري، والاقتصادات الأقل نموا، موضحا أن «الاقتصاد الأمريكي يعد المؤثر الأكبر خاصةً فيما يتعلق بخدمة الدين، لكن لا يزال الوقت مبكراً للقول بتحسن الاقتصاد العالمي وانحسار أزمة التضخم».

وتوقع الخبير المصرفي أن تتبنى البنوك المركزية العالمية سياسة نقدية جديدة، حال استقرار العوامل المؤثرة على أزمة التضخم العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية، بدخول الربع الأخير من العام الحالي، مرجحا أن تكون هذه السياسة هي «تثبيت أسعار الفائدة على عملاتها».