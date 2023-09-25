أستاذ اقتصاد: لولا المشروعات القومية الأخيرة لخرجت مصر خارج السياق الزمني

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن حلم الوصول بمصر إلى أن تلعب دورا حيويا إقليميا وعالميا، كان يحتاج لخطوات إصلاح اقتصادي واسعة، بدءا من المواني الجديدة وقناة السويس الجديدة والتنمية الاقتصادية في سيناء حتى تساهم بـ25% من الناتج الإجمالي المحلي.

الخطوات الاقتصادية للدولة

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعيش في إطار تنافسي ضاغط جدا، سواء إقليمي أو دولي، وهي أكثر دولة تواجه تحديات ضخمة، وبالتالي إذا لم أقم بهذه الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية سأخرج مع الوقت خارج السياق الزمني.

توصيل الصورة كاملة للمواطن

وأوضح أن المواطن يرى دائما اللقطة الأخيرة، وقد لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز، وهذا دور الإعلام في أن يقوم خطابه بتوصيل الصورة كاملة للمواطن، مع اعتبار أن الإعلام يلعب دورا صعبا في ظروف استثنائية ومواجهة إعلام آخر هدام من خارج مصر.